Varfolomeev si è laureata campionessa d’Europa nell’all-around ai campionati di ginnastica ritmica a Varna, con un punteggio di 120.150. Dragas si è piazzata settima e Raffaeli ottava tra le atlete italiane. La medaglia d’argento è andata alla bulgara Nikolova, mentre la bronzo è stata conquistata dall’ucraina Onofriichuk. La ginnasta tedesca, campionessa olimpica e iridata in carica, ha ottenuto il risultato più alto in questa competizione.

La tedesca campionessa olimpica e iridata in carica vince a Varna con 120.150 punti. Argento alla bulgara Nikolova, bronzo all’ucraina Onofriichuk. Oggi le finali di specialità con Raffaeli al cerchio, clavette e nastro e Dragas alla palla. Darja Varfolomeev non lascia spazio alle avversarie. La tedesca, campionessa olimpica di Parigi 2024 e iridata in carica, ha dominato l’all-around individuale agli Europei di ginnastica ritmica in corso a Varna, in Bulgaria, laureandosi campionessa d’Europa con il punteggio complessivo di 120.150. Per l’Italia top ten con Tara Dragas settima e Sofia Raffaeli ottava. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei di ginnastica ritmica, Varfolomeev campionessa d’Europa nell’all-around: Dragas settima e Raffaeli ottava per l’Italia

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VARFOLOMEEV Darja (GER) HOOP 30,35 - Bundesliga Final 2025

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