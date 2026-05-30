A maggio, l’Etna presenta ancora ghiaccio bianco sui crateri, nonostante la stagione. Il ghiaccio si è mantenuto sulle rocce laviche grazie a bassissime temperature e condizioni di alta quota. Le dinamiche atmosferiche hanno contribuito a mantenere il freddo, con correnti fredde provenienti dall’Europa e assenza di caldo significativo. La formazione del ghiaccio è stata favorita anche da precipitazioni nevose e condizioni di scarsa esposizione ai raggi solari.

? Punti chiave Come ha fatto il ghiaccio a non sciogliersi sulle rocce laviche?. Quali dinamiche atmosferiche hanno creato questo scenario alpino a maggio?. Perché le temperature in vetta sono così diverse da quelle costiere?. Come monitorano i meteorologi l'evoluzione di questi temporali improvvisi?.? In Breve Grandine accumulata oltre i 2800 metri dopo temporali con cumulonembi rapidi.. Temperature rigide in quota hanno impedito lo scioglimento immediato del ghiaccio.. Monitoraggio satellitare e radar attivo su province come Catania, Messina e Palermo.. Rischi per sentieri e attività montane nelle zone limitrofe ai versanti.. Etna, 29 maggio 2026: una massiccia grandinata ha coperto i crateri e i pendii del vulcano oltre i 2800 metri di quota con uno strato di ghiaccio simile alla neve fresca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Etna, l’inverno colpisce a maggio: ghiaccio bianco sui crateri

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Etna, il respiro del vulcano tra coltri di neve e vapori dai crateriDomenica 26 aprile alle 10:19, sull’Etna sono stati rilevati continui sbuffi di vapore provenienti dai crateri del vulcano.