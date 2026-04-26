Etna il respiro del vulcano tra coltri di neve e vapori dai crateri
Domenica 26 aprile alle 10:19, sull’Etna sono stati rilevati continui sbuffi di vapore provenienti dai crateri del vulcano. La presenza di vapori si combina con le coltri di neve che ricoprono la vetta, creando uno scenario caratteristico dell’attività vulcanica di questa zona. Sono state osservate variazioni di intensità nelle emissioni di vapore, senza segnalazioni di fenomeni più significativi o rischi immediati.
? Cosa sapere Etna, continui sbuffi di vapore dai crateri registrati domenica 26 aprile alle ore 10:19.. L'attività di degassamento rientra nella normale amministrazione secondo i parametri dell'INGV.. Domenica 26 aprile 2026, alle ore 10:19, l’Etna mostra la sua forza con continui sbuffi di vapore dai crateri mentre le vette restano coperte da un fitto manto nevoso. La situazione osservata stamane offre un contrasto netto tra il bianco dei ghiacci e il buio della roccia lavica. Da Zafferana Etnea, la vista sulla morfologia dei fianchi del vulcano permette di seguire con chiarezza i movimenti dei gas che si innalzano verso l’alto. Le immagini catturate da Antonella Infanta documentano un fenomeno naturale che unisce la potenza del degassamento alla bellezza estetica della montagna in primavera.🔗 Leggi su Ameve.eu
VOLCANES | Las imágenes del VOLCÁN ETNA entrando de nuevo en ERUPCIÓN en Italia | EL PAÍS
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