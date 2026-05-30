Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 30 maggio 2026

Notizia in breve

Alle ore 20,30 di oggi, 30 maggio 2026, si è svolta l’estrazione VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. La lotteria consente di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri scelti. Nessun dettaglio sui numeri vincenti è stato ancora comunicato. L’estrazione si è svolta come previsto, senza ulteriori variazioni o incidenti. I risultati saranno disponibili nelle prossime ore.