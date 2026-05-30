Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 30 maggio 2026
Alle ore 20,30 di oggi, 30 maggio 2026, si è svolta l’estrazione VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. La lotteria consente di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri scelti. Nessun dettaglio sui numeri vincenti è stato ancora comunicato. L’estrazione si è svolta come previsto, senza ulteriori variazioni o incidenti. I risultati saranno disponibili nelle prossime ore.
Estrazione VinciCasa oggi 30 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, sabato 30 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 30 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 29 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 28 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 27 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 26 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 25 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 30 maggio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 27 maggio; VinciCasa, nessun ‘5’ nel concorso del 25 maggio 2026; VinciCasa, è un pensionato il fortunato che il 23 aprile ha vinto ad Albano Laziale (RM) una casa e 200mila euro; VinciCasa, l’estrazione di domenica 24 maggio.
Estrazione Vincicasa n. 144 di domenica 24 maggio 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, facebook
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