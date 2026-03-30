Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 30 marzo 2026

L'estrazione VinciCasa di oggi, 30 marzo 2026, si è svolta alle ore 20:30. Durante l'evento sono stati estratti i numeri vincenti del concorso, che permette di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. L'estrazione è stata trasmessa e i numeri estratti sono stati comunicati ufficialmente.

Estrazione VinciCasa oggi 30 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 29 MARZO 2026 ESTRAZIONE 28 MARZO 2026 ESTRAZIONE 27 MARZO 2026 ESTRAZIONE 26 MARZO 2026 ESTRAZIONE 25 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 30 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 30 marzo 2026 Articoli correlati Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 30 gennaio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 3 marzo 2026 SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/12/2025