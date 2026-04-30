Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 30 aprile 2026

Oggi, giovedì 30 aprile 2026, si è svolta l’estrazione del concorso VinciCasa alle ore 20,30. Durante l’evento sono stati estratti i numeri vincenti, che permettono ai partecipanti di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. La lotteria si tiene regolarmente ogni settimana, offrendo ai giocatori la possibilità di aggiudicarsi un immobile. I numeri estratti sono stati comunicati pubblicamente dopo l’estrazione.

Estrazione VinciCasa oggi 30 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 29 APRILE 2026 ESTRAZIONE 28 APRILE 2026 ESTRAZIONE 27 APRILE 2026 ESTRAZIONE 26 APRILE 2026 ESTRAZIONE 25 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 30 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 30 aprile 2026 SuperEnalotto - Estrazione e risultati 13/01/2026 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 30 marzo 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 aprile 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di martedì 28 aprile; VinciCasa, centrato il premio da 500mila euro; VinciCasa, l’estrazione di martedì 21 aprile; VinciCasa, l’estrazione di lunedì 27 aprile. Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 26 marzo 2026Estrazioni del Lotto di oggi 26 marzo 2026: numeri vincenti estratti giovedì alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it Estrazione Vincicasa n. 117 di lunedì 27 aprile 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook