Sabato 30 maggio 2026 si tengono le estrazioni di Lotto, Superenalotto e del “5+1”. I numeri vincenti saranno annunciati questa sera, con aggiornamenti disponibili immediatamente dopo l’estrazione. Nessuna informazione sui numeri estratti è stata comunicata in anticipo. La lotteria si svolge come di consueto, senza variazioni rispetto alle modalità standard. I risultati saranno pubblicati sui canali ufficiali e nelle piattaforme di gioco.

Milano, 30 maggio 2026 – Torna questa sera, sabato 30 maggio, l’appuntamento con la fortuna e con l’estrazione dei numeri di Lotto, Superenalotto e del “5+1”. Il jackpot in palio per l’estrazione di questa sera viaggia sempre su cifre stellari: parliamo di ben 172,5 milioni di euro. Ricordiamo come sempre che l’ultimo 6 è stato messo a segno in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui assieme a noi la diretta dell ’ estrazione di oggi, a partire dalle 20, delle combinazioni vincenti di Lotto, 10eLotto e ovviamente del Superenalotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di sabato 30 maggio 2026

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 20/02/2026

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