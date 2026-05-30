Estrazione Million Day di oggi 30 maggio 2026 | i numeri vincenti di sabato

L’estrazione dei numeri vincenti del Million Day di oggi, 30 maggio 2026, si è svolta in diretta. I numeri estratti sono stati comunicati poco dopo l’estrazione, senza ulteriori dettagli sui risultati. La lotteria si tiene ogni giorno, e i numeri vengono pubblicati immediatamente dopo l’estrazione. La modalità di estrazione e la comunicazione avvengono secondo procedure standard, senza variazioni rispetto alle sessioni precedenti.

Estrazione Million Day oggi sabato 30 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 30 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 30 maggio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 30 MAGGIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 7 Febbraio 2026

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