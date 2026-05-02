Estrazione Million Day di oggi 2 maggio 2026 | i numeri vincenti di sabato

L’estrazione dei numeri vincenti del Million Day si è svolta oggi, sabato 2 maggio 2026, e i risultati sono stati comunicati in diretta. I numeri estratti sono stati resi noti poco dopo la conclusione dell’estrazione, senza ulteriori dettagli sui metodi o sulle modalità di assegnazione. La pubblicazione dei numeri è avvenuta attraverso i canali ufficiali dedicati alla lotteria.

Oggi, sabato 2 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 2 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 1 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 30 APRILELE ESTRAZIONI DEL 29 APRILELE ESTRAZIONI DEL 28 APRILELE ESTRAZIONI DEL 27 APRILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 2 maggio 2026: i numeri vincenti di sabato Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 18 Aprile 2026 Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 7 febbraio 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 7 marzo 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 7 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Million Day 30 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di mercoledì 22 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi giovedì 30 aprile: i numeri vincenti; Estrazione Million Day 1 maggio 2026: i numeri vincenti. Million Day, numeri vincenti di oggi 1 maggio 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Quali sono i numeri vincenti del Million Day dell'estrazione di oggi, 1 maggio 2026, delle ore 20:30? Scopriamolo assieme ... ilsussidiario.net Million Day 30 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30Estrazione Million Day di mercoledì 30 aprile 2026: i numeri vincenti dei concorsi delle ore 13 e 20:30 con Extra MillionDay. Risultati in tempo reale ... affaritaliani.it Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di venerdì 01 maggio 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook