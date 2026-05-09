Estrazione Million Day di oggi 9 maggio 2026 | i numeri vincenti di sabato

L'estrazione dei numeri vincenti del Million Day di oggi, sabato 9 maggio 2026, si è svolta regolarmente e i risultati sono stati diffusi in diretta. I numeri estratti sono stati comunicati attraverso le fonti ufficiali, senza commenti o analisi aggiuntive. La lotteria si tiene ogni giorno e le estrazioni vengono pubblicate subito dopo l'evento. I partecipanti possono verificare subito se hanno indovinato i numeri scelti.

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Oggi, sabato 9 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 9 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DELL’8 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 7 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 6 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 5 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 4 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 9 maggio 2026: i numeri vincenti di sabato ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 18 Aprile 2026 Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 2 maggio 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 2 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 7 marzo 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 7 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Million Day 29 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi domenica 3 maggio: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di mercoledì 6 maggio 2026: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di sabato 2 maggio 2026: i numeri vincenti. Estrazione Million Day di oggi martedì 8 maggio 2026 | Numeri vincenti delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 di oggi, 8 maggio 2026, tutte le cinquine fortunate odierne ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 7 maggio 2026 delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 7 maggio 2026, delle ore 20:30: ecco quali sono le cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day di oggi, 24 aprile 2026: i numeri vincenti di venerdì x.com