Notizia in breve

Un rappresentante estone ha negato che ci siano attacchi ai paesi baltici, definendo le affermazioni di Mosca come propaganda. Nel frattempo, l’Estonia ha aumentato la spesa militare al 5,4% del PIL. Sono state sollevate domande sulla capacità della propaganda russa di coprire eventuali vulnerabilità del Cremlino e sul motivo dell’incremento delle risorse destinate alla difesa nel paese baltico.