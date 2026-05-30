Estonia | Hussar smentisce Mosca | ‘Attacchi ai Baltici? Solo propaganda
Un rappresentante estone ha negato che ci siano attacchi ai paesi baltici, definendo le affermazioni di Mosca come propaganda. Nel frattempo, l’Estonia ha aumentato la spesa militare al 5,4% del PIL. Sono state sollevate domande sulla capacità della propaganda russa di coprire eventuali vulnerabilità del Cremlino e sul motivo dell’incremento delle risorse destinate alla difesa nel paese baltico.
? Domande chiave Come può la propaganda russa nascondere la debolezza del Cremlino? Perché l'Estonia ha portato la spesa militare al 5,4% del PIL? Come influisce l'esperienza ucraina sulla difesa dello spazio aereo estone? Quali conseguenze avrà l'elezione di Trump sulla sicurezza dei Paesi Baltici??? In Breve Spesa difesa estone portata al 5,4% del PIL per contrastare l'aggressività russa. Collaborazione con truppe britanniche, americane e francesi per la deterrenza NATO. Es . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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