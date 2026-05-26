Notizia in breve

Mosca ha presentato una denuncia all'ONU accusando i paesi baltici di discriminazione contro le minoranze etniche. La mossa mira a sollevare questioni di diritti civili e a evidenziare presunte ingiustizie nei confronti delle comunità russe nelle regioni baltiche. Questo ricorso avviene mentre si intensificano le tensioni tra la Russia e l'Occidente riguardo alla situazione in Ucraina, e potrebbe essere utilizzato per distogliere l'attenzione internazionale dal conflitto ucraino. La discussione sull’applicazione dell’Articolo 5 della NATO non è direttamente coinvolta.