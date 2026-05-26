Mosca ricorre all’ONU | accuse di discriminazione contro i Baltici
Mosca ha presentato una denuncia all'ONU accusando i paesi baltici di discriminazione contro le minoranze etniche. La mossa mira a sollevare questioni di diritti civili e a evidenziare presunte ingiustizie nei confronti delle comunità russe nelle regioni baltiche. Questo ricorso avviene mentre si intensificano le tensioni tra la Russia e l'Occidente riguardo alla situazione in Ucraina, e potrebbe essere utilizzato per distogliere l'attenzione internazionale dal conflitto ucraino. La discussione sull’applicazione dell’Articolo 5 della NATO non è direttamente coinvolta.
? Punti chiave Come può il ricorso all'ONU testare la tenuta dell'Articolo 5?. Perché Mosca usa le minoranze baltiche per distogliere l'attenzione dall'Ucraina?. Quali rischi corre il regime di Putin smobilitando 600 mila soldati?. Come influirà la mobilitazione generale sulla sicurezza dei confini NATO?.? In Breve Mosca impiega circa 600 mila soldati nello sforzo bellico in Ucraina.. Ucraina recupera oltre 500 chilometri quadrati di territorio occupato.. Nuova normativa russa autorizza il dispiegamento di truppe all'estero.. Restrizioni internet in Russia servono a prevenire proteste da mobilitazione.. Il governo russo intende presentare un ricorso alla Corte internazionale di giustizia dell’Onu contro la presunta discriminazione delle minoranze russe in Estonia, Lettonia e Lituania. 🔗 Leggi su Ameve.eu
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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