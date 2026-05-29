Hussar | La teoria di un attacco baltico alla Russia? Propaganda per nascondere la debolezza di Mosca

Da iltempo.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lauri Hussar, presidente di un istituto di studi strategici, ha dichiarato che la teoria di un attacco baltico alla Russia è una forma di propaganda volta a coprire le vulnerabilità di Mosca. La sua affermazione è stata rilasciata durante un intervento a Roma e si rivolge a un pubblico europeo. Hussar ha sostenuto che questa narrazione non corrisponde a fatti concreti e serve a distogliere l’attenzione dalle effettive capacità militari della Russia.

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(Adnkronos) - Lauri Hussar parla da Roma, ma il messaggio riguarda tutta l'Europa. Presidente del Riigikogu, il Parlamento estone, giornalista di lungo corso prima di entrare in politica, Hussar è oggi una delle voci più nette del fronte nordico-baltico sulla guerra russa contro l'Ucraina, sulla deterrenza Nato e sulla necessità di rafforzare la difesa europea. Eletto alla guida del Parlamento estone nel 2023 e riconfermato nel marzo 2026, Hussar appartiene a una generazione politica cresciuta nella memoria dell'occupazione sovietica e nella consapevolezza che la sicurezza, per i Paesi baltici, non è mai una categoria astratta. L'Estonia ha deciso di portare la propria spesa militare al 5,4% del Pil, una delle percentuali più alte dell'Alleanza atlantica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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