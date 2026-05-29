Hussar | La teoria di un attacco baltico alla Russia? Propaganda per nascondere la debolezza di Mosca
Lauri Hussar, presidente di un istituto di studi strategici, ha dichiarato che la teoria di un attacco baltico alla Russia è una forma di propaganda volta a coprire le vulnerabilità di Mosca. La sua affermazione è stata rilasciata durante un intervento a Roma e si rivolge a un pubblico europeo. Hussar ha sostenuto che questa narrazione non corrisponde a fatti concreti e serve a distogliere l’attenzione dalle effettive capacità militari della Russia.
(Adnkronos) - Lauri Hussar parla da Roma, ma il messaggio riguarda tutta l'Europa. Presidente del Riigikogu, il Parlamento estone, giornalista di lungo corso prima di entrare in politica, Hussar è oggi una delle voci più nette del fronte nordico-baltico sulla guerra russa contro l'Ucraina, sulla deterrenza Nato e sulla necessità di rafforzare la difesa europea. Eletto alla guida del Parlamento estone nel 2023 e riconfermato nel marzo 2026, Hussar appartiene a una generazione politica cresciuta nella memoria dell'occupazione sovietica e nella consapevolezza che la sicurezza, per i Paesi baltici, non è mai una categoria astratta. L'Estonia ha deciso di portare la propria spesa militare al 5,4% del Pil, una delle percentuali più alte dell'Alleanza atlantica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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