Notizia in breve

Lauri Hussar, presidente di un istituto di studi strategici, ha dichiarato che la teoria di un attacco baltico alla Russia è una forma di propaganda volta a coprire le vulnerabilità di Mosca. La sua affermazione è stata rilasciata durante un intervento a Roma e si rivolge a un pubblico europeo. Hussar ha sostenuto che questa narrazione non corrisponde a fatti concreti e serve a distogliere l’attenzione dalle effettive capacità militari della Russia.