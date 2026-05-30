C’è Ester, a fianco si legge ’contadina’. La silhouette, maglia azzurra e gonna fino ai piedi, si muove lungo il percorso del videogioco. Insieme a lei altri pupazzetti, nelle caselle carne, latte e uova. É il videogame per scoprire la cultura ebraica e la sua cucina, è stato creato dagli studenti dell’Einaudi. Il gioco è stato illustrato nei giorni scorsi al museo all’aperto, nel cuore del suggestivo GiardinoLabirinto del Meis. All’evento i referenti del museo, le autorità scolastiche e le istituzioni. L’ambizioso percorso didattico è stato possibile grazie a una rete di eccellenze che ha affiancato l’istituto. Fondamentale la sinergia con Fondazione Franchi di Firenze e con Italia 3D Academy di Pisa, che hanno guidato gli studenti nello sviluppo tecnico e grafico del software. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ester nella cucina ebraica. È un videogioco

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Si parla di: Ester nella cucina ebraica. È un videogioco; Perché migliaia di ebrei considerano ancora l'Iran la propria patria.