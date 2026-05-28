la cucina ebraica diventa un videogame

Il consumo di carne, latte e uova. Un videogame per scoprire la cultura ebraica e la sua cucina. Nasce ’Il Giardino delle domande. Meis Games’. Alla regia gli studenti dell’Einaudi. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Meis, Fondazione Franchi e l’Italia 3D Academy, unisce tecnologia e inclusione. Il gioco sarà su Play Store da novembre. Coniugare la valorizzazione delle diversità culturali con le più moderne tecnologie digitali. E’ questo il traguardo che hanno saputo tagliare gli studenti delle classi 4C, 4G e 4H dell’Einaudi. I ragazzi hanno portato a termine il progetto ’Il Giardino delle domande - Meis Games’, iniziativa sviluppata nell’ambito del progetto Cl@sse 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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