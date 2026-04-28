il racconto magico dell’infanzia film rivelazione di ester ivaki? protagonista a milano nella rassegna succede vicino a noi - nuove registe slovene

Nel mese di maggio, il cinema di Milano ospita le ultime serate della rassegna “Succede Vicino a Noi”, dedicata alle nuove registe slovene. Tra i film in programma c’è un’opera che racconta il mondo dell’infanzia attraverso un racconto magico, considerata una delle rivelazioni recenti del cinema sloveno. La proiezione si terrà all’Anteo Palazzo del Cinema lunedì 4 maggio alle ore 21.

“Succede Vicino a Noi”, la rassegna dedicata alle nuove voci femminili del cinema sloveno, presenta le ultime due serate speciali a Milano all’Anteo Palazzo del Cinema: lunedì 4 maggio, ore 21.15, l’appuntamento è con il film rivelazione di Ester Ivaki? “Ida Who Sang So Badly Even the Dead Rose.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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