Una mostra dedicata a Angelo Simonini si tiene per il suo compleanno. L’esposizione include opere e fotografie che celebrano la sua carriera. L’evento si svolge in una galleria nel centro città. La mostra rimarrà aperta per due settimane. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle opere o sui partecipanti. L’inaugurazione ha visto la presenza di numerosi visitatori. L’evento si conclude con un rinfresco per i presenti.

Una mostra dedicata a Angelo Simonini (nella foto) in occasione del suo compleanno. "A te, Angelo che hai trasformato la vita in un’opera d’arte. Auguri di buon compleanno!" gli scrivono la moglie Rosella, i figli Pier Angelo e Sara e i nipoti Anna, Marco, Andrea e Martina insieme agli amici di una vita e a tutti coloro che gli vogliono bene. Ottant’anni di sacrifici, di passione e di bellezza, che vanno dalla pittura, alla scultura, dalla lavorazione del filo di rame, alla ricerca di minerali su marmo di Carrara: suoi alcuni ritrovamenti unici al mondo pubblicati nelle maggiori riviste mineralogiche. Mani instancabili che non si fermano mai, che lavorano ogni giorno, con dedizione e passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esposizione e compleanno per Simonini

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