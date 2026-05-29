Campionato Red Racing vola Claudio Simonini
Nel fine settimana si sono svolti due appuntamenti dei Campionati regionali Fmi per il Team Red Racing di Ponzano di Fermo. Claudio Simonini ha preso parte alle gare e ha conquistato due vittorie. La squadra ha partecipato con diversi piloti, mentre Simonini ha ottenuto risultati positivi in entrambe le competizioni. La manifestazione si è svolta su diverse piste, con numerosi atleti in gara.
Doppio appuntamento nel fine settimana per i Campionati regionali Fmi per il Team Red Racing di Ponzano di Fermo. Per la quarta prova di Campionato regionale Marche-Abruzzo sul tracciato di San Severino Marche, Ivan Lucarelli nella categoria MX2 coglie due ottimi primi posti che gli valgono il primo gradino del podio; nella stessa categoria Matto Ottaviani non va oltre la quinta posizione di giornata che lo vede così lasciare la tabella rossa di leder del campionato. Nella categoria SuperVeteran MX2 Alessandro Marconi è secondo: ottimo risultato che lo porta a conquistare momentaneamente la tabella rossa di leader di campionato regionale, mentre il compagno di squadra e di categoria Taino Felici deve accontentarsi del terzo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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