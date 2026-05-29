campionato red racing vola claudio simonini

Notizia in breve

Nel fine settimana si sono svolti due appuntamenti dei Campionati regionali Fmi per il Team Red Racing di Ponzano di Fermo. Claudio Simonini ha preso parte alle gare e ha conquistato due vittorie. La squadra ha partecipato con diversi piloti, mentre Simonini ha ottenuto risultati positivi in entrambe le competizioni. La manifestazione si è svolta su diverse piste, con numerosi atleti in gara.