Calcio Uisp | Simonini ne segna 5 l' Ms Costruzioni non frena

Nel campionato calcistico provinciale Uisp a 11, alla quarta giornata, si sono disputate le partite tra Locanda Alinò e una squadra avversaria, così come tra Avosa e un'altra formazione, con vittorie di misura per entrambe. Nel frattempo, Simonini ha segnato cinque gol in una singola partita, mentre l'Ms Costruzioni ha subito una sconfitta senza riuscire a fermare l'avversario.

La Spezia, 16 marzo 2026 – Vincono di misura Locanda Alinò e Avosa, prima e seconda del Girone Eccellenza, in lotta per lo scudetto nel campionato calcistico provinciale Uisp a 11 che arriva alla quarta giornata. A punteggio pieno, come il team campione in carica, anche il Pellegrini Gomme, che guida il Girone Promozione. Nel Girone 2, alla quarta di ritorno, sempre davanti Ms Costruzioni ( Simonini ne segna 5) tallonata a 2 punti dal Real Chiappa Pin Bon, mentre il Delta del Caprio si attarda bloccata sul pari dall'Atletico Tresana 2010. Infine, nel Girone 3, Calcio Popolare sempre leader, con la Loggia a rallentare per colpa del Gs Pozzuolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio Uisp: Simonini ne segna 5, l'Ms Costruzioni non frena Articoli correlati Calcio Uisp: Alinò, Ms e Calcio Popolare chiudono il 2025 sorridendoLa Spezia, 23 dicembre 2025 – Chiudono il 2025 sulla vetta della classifica nel calcio Uisp a 7 provinciale Locanda Alinò, Ms Costruzioni e Calcio... Calcio Uisp: Caldarelli trascina l'Ms, cade il Delta del Caprioa Spezia, 23 febbraio 2026 – In attesa dello scontro diretto del prossimo turno, in programma la sera di martedì 24 febbraio, Avosa e Locanda Alinò... Una selezione di notizie su Calcio Uisp Calcio Uisp: Simonini ne segna 5, l'Ms Costruzioni non frenaLa Spezia, 16 marzo 2026 – Vincono di misura Locanda Alinò e Avosa, prima e seconda del Girone Eccellenza, in lotta per lo scudetto nel campionato calcistico provinciale Uisp a 11 che arriva alla ... lanazione.it Uisp Catanzaro, Francesco Pipicelli nuovo responsabile settore calcioLa UISP, comitato Catanzaro,nei giorni scorsi ha deliberato di assegnare l’incarico di Responsabile settore calcio al socio Francesco Pipicelli, di Soverato Francesco Pipicelli ha un’esperienza di l ... catanzaroinforma.it