Esposizione di creazioni d’arte sannita | inaugurazione a Benevento
È stata aperta al pubblico un’esposizione di opere d’arte sannita a Benevento. L’evento si è svolto alla presenza di numerosi visitatori e appassionati d’arte. La mostra presenta creazioni di artisti locali e si tiene in una sede cittadina. L’inaugurazione si è svolta senza incidenti, con un afflusso di pubblico che ha attraversato gli spazi espositivi. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.
Tempo di lettura: < 1 minuto Alla presenza di tanti appassionati e curiosi è stata inaugurata a Benevento, nello studio TMC (fondato dagli avvocati Pasquale Tarricone, Giancarlo Caporaso e Giuseppe Cilenti) ubicato nello storico Palazzo Zamparelli di Viale Atlantici, l’ esposizione di creazioni d’arte sannita dal titolo “Il Dubbio è Senziente, l’Equilibrio è Arte”. “Ecco che l’atelier – dicono i curatori Daniela Piesco e Giuseppe Chiusolo – entra nello studio legale, senza chiedere permesso. Non viene a completare, non viene a decorare: viene a rompere qualcosa, quella tensione silenziosa che i luoghi della ragione accumulano quando la vita che vi transita è troppa per stare solo negli atti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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