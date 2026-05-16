Museo Città Creativa tutto pronto per l’inaugurazione dell’esposizione Rosso Marano
Mercoledì 20 maggio, alle ore 18, si terrà presso il Museo Città Creativa di Ogliara l’inaugurazione dell’esposizione "Rosso Marano".Ugo Marano a 15 anni dalla sua morte torna ad essere visibile con un ciclo di opere (piatti e mattonelle) nel suo Museo vivo come lui stesso definì gli spazi del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
LAS RUINAS CONTEMPORÁNEAS - Fotografía documental - Gladys Alvarado
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Rosso Marano 20 maggio - 25 giugno Museo Città Creativa di Ogliara Rosso Marano Ugo Marano nel suo Museo-vivo a cura di Gabriella Taddeo Ciclo di Piatti e Mattonelle Collezione WABI - Giardini emozionali Vernissage: mercoledì 20 maggio 2026 facebook
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