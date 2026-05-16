Museo Città Creativa tutto pronto per l’inaugurazione dell’esposizione Rosso Marano

Da salernotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mercoledì 20 maggio, alle ore 18, si terrà presso il Museo Città Creativa di Ogliara l’inaugurazione dell’esposizione "Rosso Marano".Ugo Marano a 15 anni dalla sua morte torna ad essere visibile con un ciclo di opere (piatti e mattonelle) nel suo Museo vivo come lui stesso definì gli spazi del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LAS RUINAS CONTEMPORÁNEAS - Fotografía documental - Gladys Alvarado

Video LAS RUINAS CONTEMPORÁNEAS - Fotografía documental - Gladys Alvarado

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Grottaminarda, tutto pronto per l'inaugurazione dell'asilo nido ristrutturato di via Bisciglieto

Leggi anche: Alatri, tutto pronto per l'inaugurazione di un nuovo spazio multifunzionale all’interno dell’ex Collegio Stampa

museo città creativa museo città creativa tuttoSalerno riscopre Ugo Marano: al Museo Città Creativa rivive l’eros del RossoStampaLunedì 11 maggio alle ore 10.30 si terrà a Palazzo di città Sala del Gonfalone la conferenza-stampa sulla esposizione Rosso Marano presenziata dal Commissario straordinario del Comune di Salerno ... salernonotizie.it

Faenza città creativa Unesco per artigianato e arti popolariLa città di Faenza (Ravenna) entra ufficialmente nella rete delle Città creative Unesco per l'artigianato e le arti popolari. Lo annuncia il sindaco Massimo Isola. Questo riconoscimento - dice - ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web