Un'esplosione ha danneggiato l’agenzia Bper a Manfredonia. Il sindaco ha criticato il Governo, evidenziando la presenza di bande criminali nella provincia di Foggia. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, senza yet rivelare dettagli. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine hanno avviato verifiche sul luogo. La zona è stata messa sotto controllo. La Procura ha aperto un fascicolo, ma non sono stati ancora individuati i responsabili.

La Provincia di Foggia è un territorio attenzionato da bande criminali. Quanto accaduto questa notte nel nostro centro cittadino, a Manfredonia, al bancomat della BPER, evidenzia come questi delinquenti si sentono tranquilli nel loro operare. Le forze dell' ordine, come hanno sempre fatto, faranno bene il loro lavoro e lo faranno meglio se anche noi cittadini collaboriamo. Ancora una volta, però, devo ribadire che la sicurezza tanto acclamata, voluta, legata alla qualità della vita, è anche e sopratutto controllo di un territorio. Purtroppo, al di là degli slogan, le promesse del Governo non sono state mantenute. La Provincia di Foggia, e non solo, continuano ad essere dimenticate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Esplosione Bper Manfredonia, il sindaco La Marca se la prende con il Governo

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