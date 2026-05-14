Un ponte verso il futuro cronaca dell’incontro formativo con l’On Giandiego Gatta e il Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca
Si è svolto recentemente un incontro tra l’Onorevole Giandiego Gatta e il Sindaco di Manfredonia, rivolto a cittadini e rappresentanti delle istituzioni. L’obiettivo era discutere di progetti e iniziative in corso nella città, con un focus sulle prospettive future. Durante l’incontro sono state affrontate questioni legate allo sviluppo locale e alle attività pubbliche. L’appuntamento ha visto la partecipazione di diversi cittadini interessati alle tematiche trattate.
Istituzioni e Cittadini:Un Ponte verso il Futuro, Cronaca dell’incontro formativo con l’On. GiandiegoGatta, e il Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca.Come nella tradizione dell’Ipeoa M. Lecce, si sono avviati negli ultimi due mesi di scuolagli incontri inerenti le istituzioni ed il territorio. Come spesso affermato dal DirigenteScolastico Prof. Luigi Talienti: “Gli studenti devono comprendere il funzionamento el’ordinamento costituzionale, e lo possono comprendere soltanto attraverso l'esperienzadiretta di chi le rappresenta”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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