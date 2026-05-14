Un ponte verso il futuro cronaca dell’incontro formativo con l’On Giandiego Gatta e il Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca

Si è svolto recentemente un incontro tra l’Onorevole Giandiego Gatta e il Sindaco di Manfredonia, rivolto a cittadini e rappresentanti delle istituzioni. L’obiettivo era discutere di progetti e iniziative in corso nella città, con un focus sulle prospettive future. Durante l’incontro sono state affrontate questioni legate allo sviluppo locale e alle attività pubbliche. L’appuntamento ha visto la partecipazione di diversi cittadini interessati alle tematiche trattate.

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