Carburanti alle stelle la pesca rischia il fermo | il sostegno del sindaco La Marca e dell’assessore Gentile ai pescatori di Manfredonia

A Manfredonia, i pescatori affrontano una situazione critica a causa dell’aumento dei costi dei carburanti, che mette a rischio l’attività. Il sindaco e l’assessore si sono schierati a fianco degli operatori del settore, promettendo supporto e attenzione alle difficoltà. La marineria locale si trova in una fase delicata, con il possibile fermo delle attività che si avvicina.

La marineria di Manfredonia rischia il collasso a causa del conflitto in Medio Oriente. Negli ultimi mesi, infatti, i costi operativi sono cresciuti in modo significativo e molti armatori segnalano che le spese per il carburante incidono sempre di più sui bilanci delle imbarcazioni. Una situazione che potrebbe portare, nel breve periodo, anche alla decisione di fermare le barche in porto se non arriveranno misure di sostegno concrete. In tutta Italia il caro gasolio sta mettendo sotto pressione agricoltura e pesca, con rincari che rischiano di compromettere la sostenibilità delle attività produttive. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Carburanti alle stelle, la pesca rischia il fermo: il sostegno del sindaco La Marca e dell’assessore Gentile ai pescatori di Manfredonia Articoli correlati Leggi anche: Manfredonia, La Marca: “Preoccupato per il caro carburante. La pesca rischia il fermo” Novara, il Movimento 5 Stelle chiede "la testa" dell'assessore ai Lavori pubbliciMozione di sfiducia nei confronti dell'assessore ai Lavori pubblici Rocco Zoccali. Altri aggiornamenti su Carburanti alle stelle la pesca rischia... Temi più discussi: Carburanti alle stelle, la giunta pensa a una modifica dello sconto; Carburanti, prezzi alle stelle alla pompa: le richieste dei consumatori; Benzina e gasolio, prezzi oggi alle stelle: la denuncia e la mossa allo studio del governo; Carburanti alle stelle: benzina verso i 3 euro al litro, il governo studia lo sconto sulle accise per frenare i rincari. PESCA MANFREDONIA Carburante alle stelle, la pesca rischia il fermo: sostegno ai pescatori di ManfredoniaMANFREDONIA — La marineria di Manfredonia rischia il collasso sotto il peso del caro carburante, aggravato dalle tensioni internazionali in Medio Oriente. Negli ultimi mesi, infatti, i costi operativi ... statoquotidiano.it Quotazioni del petrolio senza freni. Schizza alle stelle il prezzo dei carburanti, con il diesel che arriva ai massimi da quattro anniLa crisi in Medio Oriente spinge il petrolio e i carburanti: gasolio oltre 2,07 euro al litro, livelli più alti degli ultimi anni. lanotiziagiornale.it Rincari altissimi non solo per i carburanti, ma anche per la fornitura di gas - facebook.com facebook Il caro carburanti non può ricadere sulle famiglie italiane. Con un DPCM si può intervenire subito, stabilendo lo stato di emergenza dovuto alla guerra in corso e bloccando i prezzi della benzina per 60 giorni ancorandoli ai valori d’acquisto precedenti all’imp x.com