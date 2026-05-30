Un’esplosione si è verificata presso una filiale di Bper a Manfredonia. L’opposizione politica ha criticato il sindaco, sostenendo che non abbia affrontato o risolto alcun problema legato all’incidente. La polizia sta indagando sulle cause dell’esplosione, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o vittime. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno svolgendo le verifiche del caso.

Una scoperta leggendaria, la sua, che meriterebbe altissimi riconoscimenti, persino internazionali. Oseremmo proporre il Nobel, per l'assai acuta ed inedita analisi del fenomeno delinquenziale, donataci dal primo cittadino. Uno stratagemma banale, per eludere il tema specifico, coinvolgendo altri, da colpevolizzare poi. E' quella la sede istituzionale, chiamata ad esaminare e decidere nell'ambito specifico. Non la piazza virtuale, nella quale un sindaco dovrebbe calarsi solo quando ha cognizione di causa e idee chiare. Il potere esecutivo centrale (Roma) è intervenuto, con svariati provvedimenti legislativi ed organizzativi, riguardanti i reati predatori (furti, rapine e simili, peraltro, commessi in molti casi da stranieri). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Esplosione Bper a Manfredonia, opposizione: “Ecco il ruolo del sindaco che non risolve un solo problema”

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