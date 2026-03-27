unghie lunghe e smartphone ecco lo smalto che risolve il problema

Chi ha unghie lunghe e utilizza regolarmente smartphone o tablet conosce le difficoltà nel riuscire a digitare o toccare lo schermo senza problemi. Recentemente è stato introdotto uno smalto specifico che consente di interagire con i dispositivi touch senza dover rinunciare alla lunghezza delle unghie. Questa novità mira a facilitare l’uso quotidiano di smartphone e tablet per chi ha unghie lunghe.

Chiunque abbia provato a usare uno smartphone o un tablet con unghie lunghe sa quanto possa essere complicato. Invece di toccare naturalmente con la punta delle dita, spesso bisogna angolare le mani in modi goffi per entrare in contatto con lo schermo. Ma cosa succederebbe se le unghie stesse potessero funzionare sui touchscreen? Proprio a questa idea stanno lavorando i ricercatori, sviluppando uno smalto trasparente che potrebbe trasformare le unghie lunghe in strumenti compatibili con i dispositivi touch. Il progetto è stato avviato al Centenary College of Louisiana, dove un team presenterà i risultati alla riunione di primavera dell’American Chemical Society (ACS) Spring 2026. 🔗 Leggi su Billipop.com

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