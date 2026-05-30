Il vice di Iraola, che ha lavorato con lui sia al Mirandés che al Rayo Vallecano, ha commentato che il suo ex allenatore ricorda molto Arteta. Ha aggiunto che sarebbe stato perfetto per il Milan. La redazione di PianetaMilan.it ha intervistato Mendia, confermando questa opinione.

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan c’è anche quello di Andoni Iraola che, però, sembra essere già un profilo defilato nella corsa a diventare il nuovo allenatore rossonero. Altri possibili candidati, ad oggi, sembrano Pochettino (al momento CT degli USA) e uno dei pupilli di Rangnick, ovvero il giovane Jaissle. Nonostante il nome di Iraola sia in calo per la panchina del Diavolo, la redazione di PianetaMilan.it ha comunque intervistato Unai Mendia, ovvero il vice di Iraola sia al Mirandés che al Rayo Vallecano. Ecco le sue parole in esclusiva. Lei è stato per tanti anni il vice di Iraola, ce lo può raccontare sotto tutti gli aspetti?Possiamo parlare del nuovo Arteta? "Andoni è un ragazzo molto introverso, familiare e timido. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - ESCLUSIVA – Iraola, lo storico vice: “Ricorda Arteta. Sarebbe stato perfetto per il Milan”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

ESCLUSIVA – Fagioli al Milan con Allegri? L’ex mentore Zauli non ha dubbi: “Sarebbe perfetto”In un’intervista esclusiva, un ex allenatore ha commentato la possibilità di vedere Nicolò Fagioli nel ruolo di regista nel Milan guidato da Max...

ESCLUSIVA clamorosa: Maldini può tornare al Milan. Iraola o Xavi per la panchina: le ultimeMaldini potrebbe tornare a lavorare per il Milan, secondo quanto riferito, mentre le candidature per la panchina includono Iraola e Xavi.