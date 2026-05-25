Maldini potrebbe tornare a lavorare per il Milan, secondo quanto riferito, mentre le candidature per la panchina includono Iraola e Xavi. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono coinvolti in discussioni riguardo a questa possibilità. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui passaggi successivi. La notizia si basa su fonti vicine alla società, senza conferme ufficiali al momento.

La sconfitta contro il Cagliari e la conseguente mancata qualificazione in Champions League ha creato un vero e proprio terremoto in Casa Milan. Il club ha annunciato l'esonero con effetto immediato dell'allenatore Massimiliano Allegri, dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. Uno scenario che lascia un vuoto di potere da colmare al più presto, ma Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, tra le tante idee per inaugurare un nuovo ciclo con nuovi interpreti, ne avrebbero in mente anche una clamorosa: il proprietario potrebbe affidarsi ad alcuni uomini che conoscono bene il mondo rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - ESCLUSIVA clamorosa: Maldini può tornare al Milan. Iraola o Xavi per la panchina: le ultime

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ESCLUSIVA CLAMOROSA: MALDINI PUÒ TORNARE AL MILAN IRAOLA O XAVI PER LA PANCHINA: LE ULTIME

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