In un’intervista esclusiva, un ex allenatore ha commentato la possibilità di vedere Nicolò Fagioli nel ruolo di regista nel Milan guidato da Max Allegri. Ha affermato che questa combinazione sarebbe ideale, senza esprimere dubbi o preferenze personali. La discussione si concentra sulle potenzialità di Fagioli, senza approfondire altri dettagli sulla situazione del club o sui possibili sviluppi futuri.

Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, è diventato nelle ultime settimane un nome caldo e un obiettivo di mercato del Milan di Massimiliano Allegri. La redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Lamberto Zauli, ovvero il suo ex allenatore ai tempi della Juventus Under 23. Dopo aver analizzato i suoi dati, abbiamo voluto chiedere a chi lo conosce bene qualcosa sul Fagioli giocatore e uomo: chi è, come gioca, che caratteristiche ha e se si sposerebbero bene con il gioco di questo Milan. Quello di Firenze è un anno di rilancio per l'ex Juve, che oggi può vantare un rendimento assolutamente interessante in termini numerici: 30 partite giocate di cui 27 da titolare, per un totale di 2.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - ESCLUSIVA – Fagioli al Milan con Allegri? L’ex mentore Zauli non ha dubbi: “Sarebbe perfetto”

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