Il consigliere regionale ha inviato un messaggio di auguri alla nuova presidente dell’Ente Geopaleontologico di Puetraroja. Nel testo, ha evidenziato il ruolo importante dell’ente nel settore e ha espresso fiducia nel lavoro che la neo presidente si appresta a svolgere. La comunicazione si è concentrata sul riconoscimento del valore strategico dell’ente senza entrare in dettagli specifici sulle attività o sui progetti futuri.

“Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al neo presidente dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja, Maria Concetta Petrillo, nominata dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Una nomina che segna l’inizio di una nuova fase per un Ente strategico per la valorizzazione del nostro patrimonio scientifico, culturale e territoriale”. Lo dichiara il consigliere regionale Fernando Errico. “Sono certo Maria Concetta saprà guidare con competenza, equilibrio e visione questa nuova stagione amministrativa, puntando sulla tutela, sulla ricerca e sulla promozione di un patrimonio unico che merita attenzione e investimenti. L’Ente Geopaleontologico di Pietraroja può diventare sempre più un punto di riferimento per il turismo culturale e scientifico della Campania e del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Errico (FI): auguri di buon lavoro alla neo presidente dell’Ente Geopaleontologico di Puetraroja

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