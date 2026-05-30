Errico FI | auguri di buon lavoro alla neo presidente dell’Ente Geopaleontologico di Puetraroja
Il consigliere regionale ha inviato un messaggio di auguri alla nuova presidente dell’Ente Geopaleontologico di Puetraroja. Nel testo, ha evidenziato il ruolo importante dell’ente nel settore e ha espresso fiducia nel lavoro che la neo presidente si appresta a svolgere. La comunicazione si è concentrata sul riconoscimento del valore strategico dell’ente senza entrare in dettagli specifici sulle attività o sui progetti futuri.
“Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al neo presidente dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja, Maria Concetta Petrillo, nominata dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Una nomina che segna l’inizio di una nuova fase per un Ente strategico per la valorizzazione del nostro patrimonio scientifico, culturale e territoriale”. Lo dichiara il consigliere regionale Fernando Errico. “Sono certo Maria Concetta saprà guidare con competenza, equilibrio e visione questa nuova stagione amministrativa, puntando sulla tutela, sulla ricerca e sulla promozione di un patrimonio unico che merita attenzione e investimenti. L’Ente Geopaleontologico di Pietraroja può diventare sempre più un punto di riferimento per il turismo culturale e scientifico della Campania e del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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