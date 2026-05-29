Petriello è stata nominata presidente dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja. La nomina è stata annunciata con un messaggio in cui esprime emozione e senso di responsabilità per il nuovo incarico.

Tempo di lettura: 1 minuto “Accolgo con grande emozione e senso di responsabilità la nomina alla Presidenza dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja. È per me un onore poter servire un’istituzione così importante per il territorio, per la Campania e per l’intera comunità scientifica nazionale e internazionale”. Lo dichiara Maria Concetta Petrillo, assessore comunale del Comune di Cusano Mutri. “Dopo oltre dieci anni di stallo, si apre finalmente una nuova fase di lavoro, programmazione e valorizzazione. Ringrazio il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la fiducia accordata e l’onorevole Francesco Maria Rubano per l’impulso istituzionale e l’attenzione concreta dimostrata verso l’Ente e verso il nostro territorio dopo anni di immobilismo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ente Geopaleontologico di Pietraroja, Petriello nominata presidente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ente Geopaleontologico di Pietraroja, una nuova stagione con la nomina di PetrilloIl 20 maggio 2026 il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato un decreto che definisce una nuova fase per l’Ente...

La giudice cesenate Monica Galassi nominata presidente del Tribunale di RiminiLa giudice Monica Galassi, originaria di Ravenna e residente a Cesena, è stata nominata ieri nuova Presidente del Tribunale di Rimini dall’assemblea...

Si parla di: Pietraroja, Petrillo al vertice del Parco Geopaleontologico.

Ente Geopaleontologico di Pietraroja, la Provincia designa Carofano e De Filippo nell’Assemblea del ConsorzioLa Provincia di Benevento ha ufficializzato le designazioni per l’Assemblea del Consorzio di gestione dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja. Con un decreto firmato dal presidente Nino Lombardi, ... ntr24.tv

Stallo per la casa di 'Ciro' il dinosauro, un'interrogazioneIstituito con la legge 388/2000 l'Ente geopaleontologico di Pietraroja (Benevento), dove venne ritrovato nel 1980 il primo fossile di dinosauro in Italia e meglio conservato al mondo, lo Scipionix ... ansa.it