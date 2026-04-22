Falcone Fi-Ppe | ' Auguri di buon lavoro ai nuovi sottosegretari siciliani

Un rappresentante politico ha inviato gli auguri di buon lavoro ai nuovi sottosegretari siciliani, che hanno prestato giuramento davanti alla presidente del Consiglio. La comunicazione è stata fatta da Bruxelles, dove il politico si trovava, e si rivolge a coloro che sono stati chiamati a ricoprire incarichi di responsabilità per il governo nazionale.