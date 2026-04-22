Falcone Fi-Ppe | ' Auguri di buon lavoro ai nuovi sottosegretari siciliani
Un rappresentante politico ha inviato gli auguri di buon lavoro ai nuovi sottosegretari siciliani, che hanno prestato giuramento davanti alla presidente del Consiglio. La comunicazione è stata fatta da Bruxelles, dove il politico si trovava, e si rivolge a coloro che sono stati chiamati a ricoprire incarichi di responsabilità per il governo nazionale.
"Rivolgo da Bruxelles i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi sottosegretari che oggi hanno giurato nelle mani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiamati a svolgere un incarico di grande responsabilità al servizio del Paese". Lo afferma l'eurodeputato Marco Falcone, vice capo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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