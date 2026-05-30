Errico FI | Auguri di buon lavoro alla neo presidente dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja

Il consigliere regionale ha rivolto gli auguri di buon lavoro alla nuova presidente dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja. Nel comunicato, ha evidenziato il ruolo strategico dell’ente, senza specificare ulteriori dettagli.

Comunicato Stampa Il consigliere regionale sottolinea il valore strategico dell’Ente per la valorizzazione del patrimonio scientifico, culturale e turistico del territorio sannita e campano “Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al neo presidente dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja,. Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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