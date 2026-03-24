Festival internazionale del giornalismo la ventesima edizione fra eventi e speaker da tutto il mondo

Dal 15 al 18 aprile torna a Perugia la manifestazione dedicata ai media. Il programma e gli ospiti Vent'anni di Festival internazionale del giornalismo. Dal 15 al 18 aprile torna a Perugia la manifestazione dedicata ai media che ogni anno accoglie oltre 500 speaker provenienti da tutto il mondo tra cui giornalisti, editori, ricercatori e innovatori dell'informazione che rappresentano mondidiversi oltre che tanti eventi per analizzare, tra panel, interviste, presentazioni e workshop, le sfide globali dell’informazione libera e indipendente. L’edizione 2026 si svolgerà nell’arco di quattro giorni, da mercoledì 15 a sabato 18 aprile. Le sessioni in inglese saranno concentrate tra giovedì, venerdì e sabato, mentre gli incontri in lingua italiana si terranno principalmente nel pomeriggio e nella serata di sabato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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