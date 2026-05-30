Equitazione | Giacomo Bassi e due irlandesi brillano nel sabato del Piazza di Siena
Durante la penultima giornata di Piazza di Siena 2026, tre cavallerizzi, tra cui due irlandesi e un italiano, si sono distinti in diverse prove. La competizione si è svolta sui campi di Villa Borghese, in un contesto che ha preceduto il Gran Premio Roma di domani. La giornata ha seguito la Coppa delle Nazioni di ieri, con le gare che si sono concluse nel pomeriggio.
La penultima giornata di gare al Piazza di Siena 2026, dopo la spettacolare Coppa delle Nazioni di ieri e prima del Gran Premio Roma di domani, si è ufficialmente conclusa sui campi di gara di Villa Borghese. Un sabato 30 maggio caratterizzato da 3 concorsi: ecco come sono andate le cose nello specifico. CSIO5* – 1.45m – Table A against the clock L’irlandese Jordan Coyle (montante King Kannan GP) si impone col percorso netto facendo fermare il cronometro a 55.60. Podio che viene completato dal tedesco Christian Ahlmann, secondo a 56.16 (su Vivario JL Z), terza l’azzurra Giulia Martinengo Marquet col crono di 56.35 (Ho Plaisir Mercoeur). CSIO5* – 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
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