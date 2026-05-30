Equitazione | Giacomo Bassi e due irlandesi brillano nel sabato del Piazza di Siena

Notizia in breve

Durante la penultima giornata di Piazza di Siena 2026, tre cavallerizzi, tra cui due irlandesi e un italiano, si sono distinti in diverse prove. La competizione si è svolta sui campi di Villa Borghese, in un contesto che ha preceduto il Gran Premio Roma di domani. La giornata ha seguito la Coppa delle Nazioni di ieri, con le gare che si sono concluse nel pomeriggio.