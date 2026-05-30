A Piazza di Siena, un cavaliere pugliese ha vinto il Master “Gold”. È salito sul primo gradino del podio nel più importante evento di equitazione nazionale. La gara si è svolta nel contesto più rinomato dell’Italia, con numerosi concorrenti in gara. La vittoria è arrivata grazie a un punteggio elevato e a un’ottima performance durante le diverse prove. Nessuna altra informazione sui dettagli della competizione o sui partecipanti.

Di seguito il comunicato: Francesco Vergine sale sul gradino più alto del Master “Gold” e lo fa nel contesto più prestigioso dell’equitazione italiana. Un trionfo costruito con tecnica, velocità e una perfetta sintonia con Stakaletta PS, che ha permesso al presidente della FISE Puglia di imporsi con prestazioni di assoluto livello davanti ai migliori specialisti della categoria. Un successo che arricchisce ulteriormente un palmarès già straordinario. In sella a Stakaletta PS, Vergine ha costruito il proprio successo con continuità e determinazione. Già nella prima giornata aveva assunto il comando della classifica grazie a un doppio percorso netto e al miglior tempo della seconda fase. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Equitazione: a Piazza di Siena il pugliese Francesco Vergine conquista l’oro Master "Gold"

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