Alle 10:00 si è aperta la competizione nella Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena 2026, con le squadre che sono entrate nell’arena per le prime prove. La gara si svolge in diretta e vede in campo diverse nazioni che cercano di conquistare il miglior punteggio possibile. Le squadre si sfidano con i loro cavalli in un percorso che prevede salite, salti e curve strette. La tensione cresce mentre gli atleti si preparano a partire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa delle Nazioni, una delle gare più attese del programma della settimana di gare di equitazione a Piazza di Siena 2026 a Roma. L’appuntamento più atteso di Piazza di Siena sta per andare in scena. Venerdì 29 maggio l’Ovale di Villa Borghese ospiterà infatti la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, gara a squadre simbolo dello CSIO di Roma 2026 e autentico cuore pulsante di uno dei concorsi ippici più prestigiosi e affascinanti del panorama mondiale. Una competizione che da decenni unisce tradizione, eleganza, tecnica e spettacolo, richiamando nella capitale alcuni dei migliori cavalieri e amazzoni internazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: Italia per il colpaccio nella Coppa delle Nazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PIAZZA DI SIENA 2026: INTERVISTA A EMILIO BICOCCHI (28/05/2026)

Notizie e thread social correlati

Equitazione: Bucci e Camilli guideranno l’Italia nella Coppa delle Nazioni del Piazza di Siena 2026L’Italia parteciperà alla Coppa delle Nazioni del Piazza di Siena 2026, una competizione di salto ostacoli in programma venerdì 29 maggio nella...

Equitazione: Piazza di Siena 2026, Italia col “Numero 1” per la Coppa delle NazioniPiazza di Siena 2026 si svolgerà con l’Italia che si conferma come favorita per la vittoria nella Coppa delle Nazioni.

Temi più discussi: Calendario Piazza di Siena 2026: programma, orari, tv, streaming; Il concorso ippico di Piazza di Siena compie 100 anni, un secolo di storia dell'equitazione; Equitazione. Piazza di Siena; Tanta Italia nel primo giorno dello CSIO del centenario a Piazza di Siena.

Equitazione: un fine settimana da incorniciare per il Piceno. Anna Taboga e Mia Farina centrano la qualificazione per 'Piazza di Siena' x.com

LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2026 in DIRETTA: Italia per il colpaccio nella Coppa delle NazioniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa delle Nazioni, una delle gare più attese del programma ... oasport.it

Equitazione: Piazza di Siena 2026, Italia col Numero 1 per la Coppa delle NazioniLo Start del Piazza di Siena 2026 è già stato messo a referto, eppure nella cornice di Villa Borghese sul campo di gara capitolino cresce e non poco ... oasport.it