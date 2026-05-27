A pochi giorni dalla Coppa delle Nazioni 2026, uno degli eventi principali del Piazza di Siena, l’Italia si trova a dover modificare la propria formazione di equitazione. La squadra italiana ha inserito un nuovo cavaliere, Casadei, in sostituzione di un altro atleta previsto in precedenza. La modifica avviene in seguito a imprevisti che hanno coinvolto la formazione originaria, costringendo gli organizzatori a riorganizzare la partecipazione italiana alla competizione.

A pochi giorni dalla disputa della Coppa delle Nazioni 2026, uno degli eventi di punta del Piazza di Siena (gara a squadre attesissima), l’Italia è costretta a fare i conti con la sfortuna. La FISE infatti ha comunicato che Piergiorgio Bucci – uno dei leader del team azzurro – non farà parte della formazione di casa, a causa di un problema al suo cavallo di punta: Hantano. “È stata una decisione difficile da prendere – ha affermato un amareggiato Piergiorgio Bucci, lui cavaliere in grado di esaltarsi come pochi nelle prove a squadre – ma abbiamo dovuto dare la priorità al benessere di Hantano. Non poterlo impiegare nella Coppa a Roma è un... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: Italia costretta a un cambio nella formazione per il Piazza di Siena. Arriva Casadei

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