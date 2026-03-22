I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l’evento più importante della stagione e si preannuncia altamente appassionante, con la messa in palio di 27 titoli (tredici maschili, tredici femminili, uno misto). L’Italia si è presentata all’appuntamento con grandi ambizioni grazie ad alcune punte di diamante come Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Zaynab Dosso (60 metri), Nadia Battocletti (3000 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (salto triplo). Di seguito il medagliere dei Mondiali Indoor 2026 di atletica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: l’Italia è terza, comanda la Gran Bretagna

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Mondiali indoor di atletica: dopo l’incredibile oro nei 60m di ieri sera firmato Zaynab Dosso, arriva l’argento di Larissa Iapichino nel lungo (6.87). E un medagliere che è solo parziale, ma fa venire i brividi facebook

Grandi soddisfazioni per l’Italia ai Mondiali indoor di atletica di Torun. Due risultati straordinari per le nostre atlete: Nadia Battocletti e Zaynab Dosso conquistano due ori, rispettivamente nei 3000 e nei 60 metri, portando l’Italia al primo posto del medagliere. F x.com