Energia no dei governatori leghisti all’uso dei fondi di coesione Ue

Da cms.ilmanifesto.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I governatori leghisti hanno espresso il loro dissenso all’impiego dei fondi di coesione dell’UE destinati alla crisi energetica. La loro posizione si unisce a quella di altri enti regionali che si oppongono all’uso di queste risorse per finanziare interventi legati all’emergenza energetica. La discussione riguarda la destinazione dei fondi europei e le modalità di intervento a livello nazionale e regionale. Non sono state annunciate modifiche o decisioni ufficiali in merito.

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