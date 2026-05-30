Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) registra oggi, 30 Maggio 2026, un netto calo rispetto alla giornata precedente, attestandosi a 0,113 €kWh (112,91 €MWh). La variazione rispetto a ieri è del -16%, mentre il valore attuale risulta inferiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (0,121 €kWh) sia a quella degli ultimi 30 giorni (0,120 €kWh). Questo trend ribassista offre un segnale positivo per chi acquista energia sul mercato libero, con prezzi che si mantengono lontani dai massimi mensili (0,146 €kWh) e ben sopra i minimi (0,083 €kWh). Data PUN (€kWh) Oggi (30 Maggio 2026) 0,113 Media ultimi 7 giorni 0,121 Media ultimi 30 giorni 0,120 Massimo ultimi 30 giorni 0,146 Minimo ultimi 30 giorni 0,083 Cosa significa per le famiglie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,113 €/kWh – 30 Maggio 2026

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Crisi energetica e carenza di gas

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