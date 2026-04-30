Energia elettrica in calo | prezzo PUN oggi a 0,106 € kWh – 30 Aprile 2026

Il prezzo dell'energia elettrica nel mercato libero italiano si attesta oggi a 0,106 euro per chilowattora, equivalente a circa 105,79 euro per megawattora. Si tratta di un valore che riguarda il Prezzo Unico Nazionale (PUN), il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia nel paese. La quotazione si riferisce alla giornata del 30 aprile 2026.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 30 Aprile 2026, un valore di 0,106 €kWh (pari a 105,79 €MWh). Questo dato segna una diminuzione dell’8,6% rispetto a ieri e si posiziona al di sotto sia della media degli ultimi 7 giorni (0,114 €kWh) sia di quella degli ultimi 30 giorni (0,119 €kWh). Nel mercato libero, il PUN rappresenta il riferimento per la formazione dei prezzi delle offerte variabili proposte dai fornitori. Tuttavia, il costo finale in bolletta per i consumatori domestici include anche oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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