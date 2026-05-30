Enel ha introdotto un nuovo abbigliamento tecnico destinato a migliaia di dipendenti. Le nuove divise sono più leggere del 30% rispetto alle versioni precedenti e sono realizzate con tessuti ad alta traspirabilità. Sono stati apportati miglioramenti all’ergonomia per favorire il comfort e la sicurezza del personale operativo. La modifica riguarda specificamente il vestiario destinato ai lavoratori coinvolti in attività sul campo. La produzione di queste divise è stata avviata recentemente.

Divise più leggere del 30%, tessuti ad alta traspirazione e una nuova ergonomia studiata direttamente sulle esigenze di chi lavora ogni giorno in campo sulle reti elettriche È un ulteriore passo avanti quello avviato da Enel? per il proprio personale operativo, con un progetto innovativo che punta a coniugare sicurezza, benessere ed efficienza attraverso materiali avanzati e tecnologie di nuova generazione. Una novità che, di fatto, ottimizza ulteriormente la modalità di lavoro sul campo, mettendo ancora di più al centro le persone e il loro benessere quotidiano. Un operatore che lavora in condizioni migliori, con strumenti più ergonomici e materiali più performanti, infatti, può svolgere le proprie attività con maggiore efficacia, migliorando il benessere e la sicurezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Enel, nuovo vestiario tecnico innovativo per migliaia di dipendenti. È pensato appositamente per migliorare il benessere in sicurezza del personale operativo

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