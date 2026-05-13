Unisa dipendenti chiedono più tutela anche per il personale tecnico-amministrativo

Alcune studentesse dell’Università degli Studi di Salerno hanno segnalato sui social media presunti episodi di molestie. La questione ha suscitato reazioni tra i dipendenti dell’ateneo, che chiedono maggiore tutela anche per il personale tecnico-amministrativo. Le denunce sono state oggetto di discussione pubblica, mentre le autorità accademiche non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

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Continuano a far discutere le segnalazioni diffuse sui social relative a presunti episodi di molestie nei confronti di alcune studentesse dell’ Università degli Studi di Salerno. A intervenire nelle ultime ore è stato anche un gruppo di dipendenti dell’Ateneo, che ha diffuso una lunga nota sul tema del rispetto della persona all’interno della comunità universitaria. Il caso è esploso dopo alcune testimonianze anonime pubblicate dalla pagina Instagram dedicata al mondo universitario “Spotted.unisa”. Diverse giovani hanno raccontato di essere state avvicinate nei pressi del terminal bus e delle biblioteche del campus di Fisciano da uomini presentatisi come addetti alla sorveglianza.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Unisa, dipendenti chiedono più tutela anche per il personale tecnico-amministrativo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milano, concorsi all’Università Bicocca: si assume personale amministrativo anche con diplomaconcorL’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha pubblicato in questi giorni una serie di bandi di concorso pubblico per personale... Unisa, sciopero del personale impiegato nei punti ristoroLavoratori con le braccia incrociate, domani, all'Università di Salerno: i sindacati Cgil, Filcams Cgil e Fisascat Cisl hanno proclamato per la...