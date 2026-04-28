Amazon | 16 milioni per la sicurezza e il benessere dei dipendenti

Amazon ha deciso di investire 16 milioni di euro nel 2025 per migliorare la sicurezza e il benessere dei lavoratori nei centri logistici italiani. La somma sarà destinata a interventi specifici, tra cui l'aggiornamento delle strutture e l'implementazione di nuove misure di protezione. La cifra coprirà diverse iniziative, con l’obiettivo di garantire ambienti di lavoro più sicuri e più attenti alle esigenze dei dipendenti.

? Cosa sapere Amazon stanzia 16 milioni di euro per la sicurezza nei centri logistici italiani nel 2025.. Il piano prevede 260.000 ore di formazione e nuovi dispositivi per i dipendenti.. Amazon ha stanziato 16 milioni di euro per potenziare la sicurezza e il benessere dei propri collaboratori nei centri logistici italiani durante il 2025, annunciando i nuovi dati in occasione dell’evento SPS Italia On Tour tenutosi presso l’Operations Innovation Lab di Vercelli. La manifestazione, organizzata insieme a SPS Italia — realtà focalizzata sull’automazione e sul digitale per l’industria sostenibile e intelligente — ha offerto una vetrina per analizzare come le tecnologie avanzate possano proteggere chi lavora.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amazon: 16 milioni per la sicurezza e il benessere dei dipendenti AI Daily DeepDive 21-Nov-2025 Notizie correlate Amazon, 16 milioni di euro per la sicurezza su lavoro in Italia(Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, Amazon ha condiviso i dati aggiornati sul proprio impegno... Welfare aziendale: il viaggio guida il benessere dei dipendenti? Cosa sapere Bluvacanze e Jakala lanciano Cti Welfare per integrare business travel e benessere aziendale. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Amazon, 16 milioni di euro per la sicurezza su lavoro in Italia; Amazon Stock Is Up 16% in 2026. Here’s What Could Drive AMZN Next; Su Amazon da oggi per i clienti di Roma arriva la qualità e la convenienza di Gros; Amazon, dal 13 al 19 maggio torna la vetrina promozionale dei Made in Italy Days. Amazon, 16 milioni di euro per la sicurezza su lavoro in Italia(Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, Amazon ha condiviso i dati aggiornati sul proprio impegno in Italia durante SPS Italia On Tour, l’evento osp ... notizie.it Per chi vuole davvero capire come funziona un'auto elettrica e se vale la pena comprarla o meno. In offerta in versione ebook a soli € 4,99 su Amazon o leggibile Gratuitamente per gli abbonati ad Amazon KDP [https://www.amazon.it/dp/B0GX34T639/ref=sr_1 - facebook.com facebook Amazon Leo accelera: nuovi satelliti in orbita e sfida ad alta quota x.com