Enci testimone ai magistrati | pubblicità a 8.500 euro al minuto

Un testimone ha riferito ai magistrati che la pubblicità dell’Enci costava circa 8.500 euro al minuto. Sono state sollevate domande su come venissero movimentati 1,5 milioni di euro attraverso fatture false. Inoltre, sono stati indicati alcuni amministratori indagati insieme al presidente dell’Enci, senza specificare i loro nomi. Le indagini si concentrano sulle modalità di gestione finanziaria e sui soggetti coinvolti.

? Domande chiave Come venivano movimentati 1,5 milioni di euro tramite fatture false?. Chi sono gli amministratori indagati insieme al presidente dell'Enci?. Perché i pagamenti alla deputata sono iniziati solo dopo lo sponsor?. Cosa nascondeva la società di produzione Ddl Entertainment?.? In Breve Turrini rileva 240.000 euro spesi dall'Enci per 28 rubriche nel bilancio 2021.. Indagati quattro amministratori e il presidente dell'Enci Espedito Massimo Muto.. Flussi finanziari sospetti superano 1,5 milioni di euro tramite società Ddl Entertainment.. Compensi Brambilla assenti tra il 2017 e il 2020 prima dell'ingresso Enci.. Un socio storico dell’Enci ha riferito ai magistrati che per un solo minuto di pubblicità all’interno del programma Dalla parte degli animali venivano versati 8. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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