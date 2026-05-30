Emilie Haavi un saluto speciale dopo cinque anni a Roma

Dopo cinque anni, Emilie Haavi lascia la Roma. La giocatrice norvegese ha annunciato il suo addio sui social, ringraziando la squadra e i tifosi per il supporto. Durante il suo periodo in giallorosso, Haavi ha segnato diversi gol e contribuito alle vittorie del club. La sua esperienza si conclude con un contratto scaduto e nessuna conferma di rinnovo. La società non ha comunicato ulteriori dettagli sul futuro della calciatrice.

Il percorso di Emilie Haavi con la maglia giallorossa è giunto ufficialmente al termine. Attraverso i suoi canali social la calciatrice norvegese ha diffuso un messaggio d’addio che ha chiuso un cerchio durato ben cinque stagioni e tre scudetti che ha visto l’attaccante diventare una colonna portante e un simbolo della crescita del club a livello nazionale e internazionale. Il messaggio social e il legame con Roma. Tutti abbiamo sperato in un esito diverso ma a ridosso delle ultime due partite stagionali, quelle in cui la squadra ha conquistato il suo terzo scudetto e la seconda Coppa Italia Women, Haavi ha maturato l’idea di lasciare Roma. Nel messaggio diffuso tramite i social, l’attaccante norvegese spiega che la decisione non è stata presa a cuor leggero e che, anzi, si tratta di “un saluto per cui non sarò mai davvero pronta”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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