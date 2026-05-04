Il 4 maggio 2021, l'annuncio di José Mourinho come allenatore della Roma ha rappresentato un momento che ha segnato un punto di svolta nella storia del club. La conferma ufficiale ha suscitato grande attenzione tra tifosi e media, trasformando una semplice operazione di mercato in un evento di grande risonanza. Dopo cinque anni, questa scelta si è rivelata uno dei passaggi più discussi e seguiti dell'ultima stagione calcistica.

Il 4 maggio 2021 resta uno di quei momenti che dividono una storia in un prima e un dopo. L’annuncio di José Mourinho come nuovo tecnico della Roma non fu solo una notizia di mercato, ma un evento emotivo quasi irreale. Roma quel pomeriggio si fermò. Non per una partita, non per un trofeo, ma per un tweet. La comunicazione dei Friedkin fu secca, senza preavviso. E proprio per questo devastante. Mourinho, uno degli allenatori più vincenti e mediatici del calcio moderno, sceglieva la Roma. In quel momento cambiò la percezione del club. Non più una squadra in cerca di identità, ma una piazza capace di attirare il meglio. Non era ancora successo nulla, eppure sembra già tutto diverso.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Mourinho alla Roma, cinque anni dopo

Chi è Robinio Vaz, l'idea della Roma (e non solo)

Notizie correlate

Attentato alla sinagoga di Roma, svolta dopo 43 anni: cinque indagati rischiano il processoL’ultimo capitolo delle indagini sull’attentato alla sinagoga di Roma avvenuto il 9 ottobre 1982, in cui perse la vita Stefano Gaj Tachè e dove...

Roma, riapre dopo oltre cinque anni lo storico bunker di Villa Ada Savoia – LE FOTORiapre dopo oltre cinque anni di chiusura lo storico bunker di Villa Ada Savoia a Roma.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Roma, neanche Mourinho aveva il potere che ha Gasperini. Ora sta a lui...; Mourinho torna al Real? Perez pensa al portoghese per il dopo Arbeloa; Scudetto Inter: Chivu come Mou e non solo, numeri e record di una cavalcata trionfale; Cinque anni fa l'annuncio di Mourinho alla Roma, lo Special One che divide i tifosi.

FOTO - Mourinho alla Roma: cinque anni fa, l'annuncio che sconvolse tuttiIl 4 maggio 2021 il club giallorosso annunciò a sorpresa l'ingaggio dello Special One, fenomeno da 25 titoli in carriera che, nella Capitale, sono diventati 26 ... ilromanista.eu

Dalle cavalcate europee all’addio: 5 anni fa la Roma annunciava MourinhoMourinho è stato l'ultimo baluardo che ha provato a combattere in difesa della Roma: 5 anni fa l'annuncio dell'inizio della sua avventura. siamolaroma.it

Sono passati 5 anni da questo annuncio che ci ha lasciati tutti senza parole. Vi ricordate ancora la sensazione vissuta quel 4 maggio 2021 #asroma #mourinho - facebook.com facebook

#Vecchioni: "Non paragonate #Chivu a #Mourinho. Guarite le ferite passate" x.com