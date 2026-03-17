Attentato alla sinagoga di Roma svolta dopo 43 anni | cinque indagati rischiano il processo

Dopo 43 anni, le indagini sull’attentato alla sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982 si avvicinano alla fase finale. Cinque persone sono state indagate e potrebbero essere chiamate a rispondere di fronte a un tribunale. L’attacco, che causò la morte di un uomo e il ferimento di altre 40 persone, rappresenta l’ultimo capitolo di un procedimento ancora in corso.

L’ultimo capitolo delle indagini sull’ attentato alla sinagoga di Roma avvenuto il 9 ottobre 1982, in cui perse la vita Stefano Gaj Tachè e dove rimasero ferite altre 40 persone, sta ormai per avviarsi a conclusione. Risultano infatti cinque gli indagati che ora rischiano il processo. L'avviso di chiusura indagini riguarda, infatti, Abou Zayed Walid Abdulrahman, Abed Adra Mahmoud Khader, Abassi Souheir Mohammad Hassan Khalil, Hamada Nizar Tawfiq Mussa, Abu Arkoub Omar Mahid Abdel Rahman. Come spiega la Procura di Roma, l’inchiesta si è svolta in cooperazione con l’ Autorità Giudiziaria francese, anche con la creazione di una Squadra Investigativa Comune istituita l'8 febbraio 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Attentato alla sinagoga di Roma, svolta dopo 43 anni: cinque indagati rischiano il processo Articoli correlati Attentato alla Sinagoga di Roma del 1982, chiuse le indagini: in cinque rischiano il processoLa Procura della Repubblica di Roma ha emesso avviso di conclusione indagini nei confronti di cinque persone per le quali si ipotizza la... Attentato alla sinagoga di Roma, identificati dopo 43 anni gli altri componenti del commandoAGI - Dopo oltre quarant'anni sono stati identificati i responsabili dell'attentato del 9 ottobre 1982 davanti alla Sinagoga di Roma compiuto da un... Una selezione di notizie su Attentato alla sinagoga di Roma svolta... Temi più discussi: Esplosione alla sinagoga di Liegi: sale la tensione dopo l’attacco a Oslo; Attentato alla sinagoga Temple Israel di Detroit. Morto l'assalitore; Attentato alla sinagoga di Liegi, l'esplosione nel cuore della notte: Atto di violento antisemitismo; Detroit, uomo si schianta in auto contro una sinagoga e apre il fuoco: ucciso. La Procura di Roma: convergenze tra gli attentati del 1982 alla Sinagoga della Capitale e a ParigiLa Procura della Repubblica di Roma, al termine di complesse attività, ha emesso avviso di conclusione indagini nei confronti di cinque persone per le quali si ipotizza la corresponsabilità nell'atte ... msn.com Attentato alla sinagoga di Roma nel 1982, chiuse le indagini: 5 rischiano il processoLeggi su Sky TG24 l'articolo Attentato alla sinagoga di Roma nel 1982, chiuse le indagini: 5 rischiano il processo ... tg24.sky.it TERRORISMO PALESTINESE ANTISEMITA, ATTENTATO ALLA SINAGOGA DI ROMA NEL 1982: CHIUSA L'INCHIESTA, 5 INDAGATI | di Erica Dellapasqua Chiusa l'inchiesta sull'attentato alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982, che provocò feriti e la mort - facebook.com facebook A oltre 40 anni dall’attentato alla Sinagoga di Roma del 1982, la Procura di Roma chiude le indagini confermando le responsabilità di cinque terroristi dell’Organizzazione Abu Nidal. Oggi si commemora anche l’attentato all’ambasciata israeliana di Buenos Ai x.com