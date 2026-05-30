L’Italia critica Bruxelles per i fondi europei ancora inutilizzati, mentre famiglie e imprese devono sostenere costi elevati. Un rappresentante italiano ha dichiarato che i fondi disponibili non vengono impiegati, aggravando le difficoltà di chi affronta le spese energetiche. La richiesta è di maggiore flessibilità da parte dell’Europa per gestire meglio le emergenze energetiche e aiutare chi è in difficoltà. La posizione italiana si inserisce in un contesto di tensioni tra Stati membri e istituzioni europee.

L’Europa continua a mostrare rigidità proprio mentre gli Stati membri chiedono maggiore flessibilità per affrontare le emergenze energetiche. A sottolineare la contraddizione al Corriere della Sera è Nicola Procaccini, dopo il no della Commissione europea alla richiesta italiana di derogare ai vincoli del Patto di Stabilità per finanziare misure straordinarie sul fronte dell’energia. «È stata avviata una discussione che però non c’era – spiega l’eurodeputato di Fratelli d’Italia e copresidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) – Conferma che non c’è stata un’apertura, però ricordo che l’articolo 26 del nuovo Patto di Stabilità consente già agli Stati membri di usufruire del parametro del 3% per fare fronte a situazioni emergenziali». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Emergenza energia, Procaccini sferza Bruxelles: “Fondi inutilizzati, mentre famiglie e imprese pagano il conto”

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